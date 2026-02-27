罗湖海关截查中年汉 揭背囊藏3只走私猫
发布时间：15:41 2026-02-27 HKT
香港海关人员昨日（2月26日）在罗湖管制站入境大堂，截查一名53岁抵港男旅客，经检查后在其背包内检获3只白猫，遂拘捕该名男子。3只猫共约值7.5万元，案件已转交渔农自然护理署跟进调查。
海关提醒市民，任何人未领有有效许可证而将动物输入香港，即属违法。根据《狂犬病规例》，任何人非法输入动物、动物尸体或动物产品，一经定罪，最高可被判罚款6万元及监禁1年。
