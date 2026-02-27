尖沙咀婚纱舖婚纱礼服被熏黑 损毁严重
更新时间：15:13 2026-02-27 HKT
金巴利道69-71A一楼婚纱店，昨（26日）晚发生火警，舖内多件婚纱被熏黑，相信损失价值不菲。今（27日）下午《星岛头条网》重返现场，仍未开舖，舖内黑麻麻一片，部分婚纱礼服被熏黑，有职员返回善后，但拒绝受访。发生火警期间，消防打破店舖落地玻璃从外射水救火，因此职员用黑胶布遮盖烂玻璃。
婚纱店昨（26日）晚上8时许起火，舖内堆放多件婚纱，令火势蔓延，浓烟密布，职员见状随即逃离，并报案求助。消防员接报赶至，动用一喉一烟帽队，并升起云梯，打破店舖落地玻璃从外射水，迅速将火救熄。
火警中无人受伤，起火原因仍在调查。初步相信电器短路引起火警，并无可疑。
