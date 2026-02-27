网购诈骗去年逾1.2万宗 涉演唱会门票急升6成 有人买加密币失$370万成最大宗

警方去年共接获12,505宗网上购物骗案 ，比2024年升8.2%（增加946宗） ，当中涉及演唱会门票的网购骗案明显增加，去年共有2,805宗，按年升61.8%（增加1,071宗）。

去年最大宗网购受骗人士损失逾370万元，涉及加密货币交易。受害人加入通讯软件Telegram（TG）的一个加密币交易群组，随后群组一名成员假冒Bittwatt（BWT）平台客服，与受害人私聊，讹称受害人要提供验证码作「入群验证」。受害人不虞有诈，向骗徒提供一次性验证码，导致其TG帐户被骑劫。最终，骗徒进入受害人TG连接的加密货币钱包，将内里的虚拟资产全部转走。

警方防骗专页「守网者」今日（2月27日）呼吁市民网购慎防受骗。

警方防骗专页「守网者」今日（2月27日）呼吁市民网购时，应透过官方渠道联系客户服务；查看网上店舖的货品评价，以辨识真假；尽量选择实体店舖或面交，以减低受骗风险；无论以任何形式转账，在付款前必先判断真伪，并小心核对付款资料。

除此之外，警方提醒市民应小心考虑过数至私人户口；切勿点击不明或可疑连结；不向任何人透露密码或验证码；付款前可使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险；如有任何怀疑，应立即终止交易