西九龙交通警放蛇截2白牌车 拘2名本地男司机
更新时间：13:32 2026-02-27 HKT
发布时间：13:32 2026-02-27 HKT
西九龙总区交通部于今日(27日)进行打击非法载客取酬(俗称「白牌车」)的行动，成功截获两辆非法载客取酬的私家车，拘捕两名本地男司机，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「无第三者保险而使用车辆」，涉案私家车亦被扣查作进一步检验。
西九龙总区交通部执行及管制组特遣队高级督察谭健燊讲述案情时表示，今日派出人员在西九龙区乔装乘客，透过网上平台租用车辆，由红磡出发，分别前往西九文化区Ｍ+及九龙塘广播道，行动中成功截获两部私家车，以及拘捕两名本地男司机，年龄分别为28及51岁，他们分别收取85元及111元车资。两人涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「无第三者保险而使用车辆」。
警方重申，根据香港法例第374章《道路交通条例》，私家车必须领取相关出租汽车许可证，方可合法载客取酬。首次定罪最高可处罚款1万元及监禁6个月；再次定罪最高可处罚款2.5万元及监禁12个月。涉案车辆亦可被暂吊销牌照及扣押不超过6个月。
警方呼吁市民应选用合法的公共交通工具，并强调若车辆用作非法载客，其第三者保险可能即时失效，一旦发生意外，乘客及其他道路使用者将失去应有保障。
