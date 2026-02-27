大围酒楼遭贼撬后门掠走80万 东主批房署未理会维修 房署承诺审视商场保安

大围美田邨商场二楼一间酒楼，周一（23日）清晨6时34分，职员返回时发现酒楼会计房内一个夹万被撬开倒在地上，一片凌乱，怀疑遭爆窃报警求助。负责人经点算后损失周末两日营业额约80万现钞，大叹「损失惨重」。负责人指其酒楼通往商场的消防门毁烂，两个月来多次要求房署维修，惟一直未予理会，怀疑因此令贼人有机可乘。

《星岛头条网》当日就事件向房屋署查询，直至昨晚（26日）回复本网，发言人指房署十分关注2月23日于香港房屋委员会辖下美田商场一间酒楼内发生的爆窃案，会全面配合警方调查，并主动检视和加强商场的保安措施，防止罪案发生。

相关新闻：大围酒楼遭爆窃撬毁夹万掠走两日营业额80万现钞 负责人大叹损失惨重

2月23日早上约6时35分，美田邨物业服务办事处（办事处）接获酒楼负责人通知，指其店舖遭到爆窃，并已自行报警求助。办事处职员随即到场了解情况，并协助围封现场和控制人流，以便警方进行调查。现场解封后，办事处随即到店舖的后门视察，发现后门的门锁因爆窃受损，遂主动派保安员24小时驻守涉事后门，直至2月24日中午完成更换门锁。

根据巡查纪录，保安员于事发当日凌晨2时至早上6时之间曾三度巡查商场范围，包括有关店舖后门外的通道，发现后门关上，没有出现其他异常情况。

此外，根据纪录，涉事酒楼负责人曾于2月13日，即农历新年前，向办事处反映酒楼后门其中一边的防烟门未能紧贴门框，以及酒楼正门的卷闸偶尔未能完全下降至地面。办事处职员于同日下午到场检查，确认涉事后门的整体运作正常，门锁亦能有效锁上，只需调校门铰；正门卷闸亦可运作，只是在下降时会偶尔发出些微杂音。

基于当时两项设施仍可安全使用，酒楼负责人经与办事处商讨后同意安排承办商于农历新年假期后修缮有关设施。酒楼后门已在事件发生后完成维修；而正门卷闸亦已安排于2月28日维修。除了2月13日接到酒楼负责人反映上述情况外，办事处于爆窃案前的六个月内均没有接获酒楼负责人反映门、门锁或卷闸的损坏报告。

事件发生后，办事处主动审视商场的保安情况，并会向警方咨询改善建议，研究于后门加装开门警报，检视闭路电视系统的整体布局，以及在适当的位置加装闭路电视镜头，以进一步提升保安效能。办事处亦会持续提醒所有商户做好店舖防盗、妥善保管现金和财物，以及于店内装设适当的防盗设备等。

案发当日酒楼老板林先生受访时称，「咁多间分店收返嚟嘅现金，同自己放喺夹万做后备嘅现金，夹埋都有80万。我自己疏忽咗，习惯将钱放喺度，令贼人有机可乘。」不过，他指由酒楼通往商场的消防门柄烂了一段时间，「冇得上锁，我哋惟有用索带绑住，自行加个Ｕ型锁。」他指向房署投诉个多两个月，要求当局维修，惟一直未有行动。「我系有个人疏忽，但外围因素房署都有责任。」