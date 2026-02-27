珍惜生命│葵联邨联欣楼男子堕花槽 当场不治
更新时间：09:15 2026-02-27 HKT
葵联邨联欣楼对开，今（27日）早上7时45分，一名年约60至70岁男子由高处堕下，倒卧在联欣楼对开的花槽位置，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场身亡。死者身上无身份证明文件，警方正调查其堕楼位置及原因。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
