珍惜生命│葵联邨联欣楼男子堕花槽 当场不治

突发
更新时间：09:15 2026-02-27 HKT
发布时间：09:15 2026-02-27 HKT

葵联邨联欣楼对开，今（27日）早上7时45分，一名年约60至70岁男子由高处堕下，倒卧在联欣楼对开的花槽位置，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场身亡。死者身上无身份证明文件，警方正调查其堕楼位置及原因。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

