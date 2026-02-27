青衣黑褛男面包掟店员 另疑推跌老翁  涉普通袭击被捕

网上近日流传两段影片，显示一名黑褛男子在青衣长青邨长青商场一间饼店内与职员争执，其后更将面包掟向女店员。警方证实，本周四（26日）早上接获两宗报案，经调查相信两案属同一名男子所为，已以涉嫌「普通袭击」拘捕一名51岁陈姓男子。

据了解，首段影片长约一分钟，事发于当日早上7时许。片中所见，黑褛男购买两个面包后，未将面包放到收银柜台，而是随手摆放于售卖点心的木枱上，并要求结帐。女职员不满其做法，一边将面包收入胶袋，一边以言语表达不悦。

黑褛男闻言与对方口角，随后取走面包离开店舖，惟疑听到有男职员出言反驳，数秒后折返店内，将面包掷向女职员，并怒斥对方。女职员弯身闪避，男职员则即时上前与其对峙，场面一度紧张。

另一段长约两分多钟的影片显示，黑褛男其后脱下外套，身穿黑色短袖上衣，在店外被多名警员包围。期间有男警高声要求对方合作，并提醒在场人士「帮手影住」，同时指「唔好咁近」。

黑衣男质疑警员「玩嘢」，警员则回应正依法执法及处理事件，双方言语交锋。当黑衣男一度靠近警员时，有警员即场警告，若触碰警察或会被以袭警罪拘捕。

警方表示，当日早上7时09分先后接获两个报案，除饼店内有人向职员投掷面包外，另有一名老翁于商场平台怀疑被推跌，事后自行离开。警方到场调查后，相信两宗案件涉及同一人，遂拘捕涉案男子，案件交由相关警区跟进。