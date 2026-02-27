有片│西区两货车「黄格仔」相撞 挡风玻璃爆裂 一人受伤送院

西区昨日（26日）深夜发生交通意外。晚上11时21分，两辆货车驶至山市街与吉席街交界「黄格仔」位置时发生碰撞，造成一人受伤。救援人员接报到场，其中一部货车的司机手脚受伤清醒，其后由救护车送往玛丽医院治理。

从网上车CAM片段所见，橙色货车沿山市街南行，当时交通灯显示绿灯行车，惟驶至吉席街交界，一部顺丰货车由吉席街东行驶至，两车相撞，橙色货车车头挡风玻璃爆裂，车牌几甩脱，姓吴（37岁）货车男司机手脚擦伤送院。顺丰货车司机则没受伤，警方正调查是否有人冲灯酿祸。

两辆货车驶至山市街与吉席街交界「黄格仔」位置时发生碰撞，造成一人受伤。fb@西环变幻时

现场所见，其中一辆货车车头损毁，挡风玻璃碎裂，泵把亦告受损。警方正就事故原因展开调查。