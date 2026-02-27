有片｜土瓜湾冚鬼油车 警员扑出制服：停车！咪走！ 

周四（26日）网上流传一段影片，直击警方冚「鬼油车」行动过程。执法地点在土瓜湾忠信街与明伦街交界，影片中，至少一辆白色私家车涉案，当另一辆银色涉案私家车抵达后，多名穿军装警员突然扑出执法。白色私家车司机见状后马上开车扯甩油枪，意欲逃递， 警员大声吆喝：停车！咪走！

案发于周三晚上10时许，警方接报，怀疑上址有人私卖鬼油，遂到场执法，最终成功拦截涉案两车。影片可见，有警员冲出并大力拍打涉案的两辆私家车，并大叫停车，然后打开车门，将两名司机制服。

据了解，警方最初到场时发现有3辆车，经调查后证实其中2辆与案件无关，其中一架涉案，遂埋伏等候机会拉人。案件现转交消防处跟进。