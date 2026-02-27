Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜土瓜湾冚鬼油车 警员扑出制服：停车！咪走！ 

突发
更新时间：00:25 2026-02-27 HKT
发布时间：00:25 2026-02-27 HKT

周四（26日）网上流传一段影片，直击警方冚「鬼油车」行动过程。执法地点在土瓜湾忠信街与明伦街交界，影片中，至少一辆白色私家车涉案，当另一辆银色涉案私家车抵达后，多名穿军装警员突然扑出执法。白色私家车司机见状后马上开车扯甩油枪，意欲逃递， 警员大声吆喝：停车！咪走！

案发于周三晚上10时许，警方接报，怀疑上址有人私卖鬼油，遂到场执法，最终成功拦截涉案两车。影片可见，有警员冲出并大力拍打涉案的两辆私家车，并大叫停车，然后打开车门，将两名司机制服。

据了解，警方最初到场时发现有3辆车，经调查后证实其中2辆与案件无关，其中一架涉案，遂埋伏等候机会拉人。案件现转交消防处跟进。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
5小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
14小时前
伍仲衡离开《中年好声音》疑人气暴跌被罗家英认错？ 旗下唱将洪心怡发展缓慢惹揣测
伍仲衡离开《中年好声音》疑人气暴跌被罗家英认错？ 旗下唱将洪心怡发展缓慢惹揣测
影视圈
7小时前
《破案三人行》男星Martin Short家传巨变震惊荷里活 42岁女儿吞枪身亡家属悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家传巨变震惊荷里活 42岁女儿吞枪身亡家属悲痛
影视圈
12小时前
大熊猫执游客手机把玩拒还，饲养员用食物引诱都冇用。
00:45
低头族国宝｜大熊猫执游客掉下手机把玩拒还 饲养员用食物引诱都冇用
即时中国
8小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
8小时前
稻香集团酒楼饮茶优惠！指定点心一律计小点 早午下午茶市都有 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包
稻香集团酒楼饮茶优惠！指定点心一律计小点 早午下午茶市都有 虾饺/烧卖/凤爪/叉烧包
饮食
10小时前
南韩连环杀人︱少女酒店毒死2男 IG靓样曝光吸粉50倍指「漂亮就无罪」
即时国际
12小时前