鲗鱼涌站疑有黑衫男偷拍裙底 得手后当众翻看相簿 目击女子吁事主报案

有女网民今日（2月26日）在社交平台Threads分享目睹男子怀疑偷拍的经历，表示自己昨日（2月25日）行经港铁鲗鱼涌站扶手电梯时，目睹穿黑色风衣涉案可疑男子，疑以手机贴近前方穿裙女士的裙底，其后更当众翻看相簿纪录，令人发指。女网民坦言当时十分害怕，也担心误会他人，没有即时制止，但已拍摄了偷拍男的容貌，已报警求助，呼吁事主也报案，以尽快缉凶。

事发昨早约9时31分，该名女网民从鲗鱼涌站往北角方向落车后，乘搭中间的扶手电梯向上，其间，她发现旁边左边电梯有一名男子突然站前一级，身体贴近前方女士，手臂向裙底倾斜。随后，女网民清楚目睹可疑男子开启相簿，翻看偷拍纪录。女网民坦言，这是她首次目睹偷拍发生，感到十分害怕，因而没有即场喝止。不过，她仍忍着恐惧，举手机摄录疑犯，随后追上受害女士，透过AirDrop将片段传给她。

事后这名女网民在Threads发文讲述事件警醒市民，并对自己对自己怯懦深感愧疚，「依家仲系嬲到爆炸，觉得其实我可以做到更多，但又因为怯懦冇做到更多。我如果反应再快少少，系咪就可以影到案发经过？曾经觉得自己遇到变态佬会够胆闹爆人，同埋逼对方del相，但我因为好惊所以冇做到」，表明自己愿意担任证人，并已透过电子报案中心向警方报案及提交影片。

这名女网民今日再更新帖文，表示已接获北角警署联络，但警方回复称由于报案人非当事人，警方行动有限，女网民因此再次呼吁事主尽快报案，协助缉凶。另外女网民又引述警方，称警方会加强巡逻，呼吁公众若遇到同类情况，应在安全情况下即时致电999报警，以便警员尽快赶到现场接触受害人。