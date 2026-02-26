海关截查深圳湾入境货车 揭高踭靴内藏5只走私活蜥蜴

香港海关今日（2月26日）根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆入境货车。经检查后，海关人员在货车内发现五只怀疑受管制属濒危物种的活蜥蜴。该批活蜥蜴约值1.5万元，被藏于高踭靴中并以布包裹。目前案件已转交渔农自然护理署跟进。

​根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。