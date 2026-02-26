渔湾邨办事处62岁楼宇监督晕倒送院亡 房署将与承办商全力协助遗属
更新时间：22:47 2026-02-26 HKT
发布时间：19:06 2026-02-26 HKT
发布时间：19:06 2026-02-26 HKT
柴湾渔湾邨渔顺楼一办事处，今日（2月26日）下午3时许，一名62岁姓王男职员晕倒，其同事发现后大惊报案求助。救护员接报赶至，将昏迷男职员被送往东区医院，可惜最终抢救无效不治。男子死因有待验尸后确定。
房屋署回复查询时，对其离世深表难过。房署提到，事主为一名由护衞服务承办商聘请的楼宇监督，署方已联络死者家属，向他们致以最深切的慰问。目前警方正调查事件，房屋署会配合警方调查，并联同承办商全力为死者家属提供最适切的协助。
消息指，事主家住彩云，任职文员五年，并无任何长期病患纪录，半年前被改派至渔湾邨现址工作。他午饭后曾表示胸口不舒服，在座位休息，至下午3时许同事发现他失去知觉，头仰兼口吐白沫，随即施心外压并报警求助，惜最终回天乏术。
最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT