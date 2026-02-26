渔湾邨办事处62岁楼宇监督晕倒送院亡 房署将与承办商全力协助遗属

柴湾渔湾邨渔顺楼一办事处，今日（2月26日）下午3时许，一名62岁姓王男职员晕倒，其同事发现后大惊报案求助。救护员接报赶至，将昏迷男职员被送往东区医院，可惜最终抢救无效不治。男子死因有待验尸后确定。

房屋署回复查询时，对其离世深表难过。房署提到，事主为一名由护衞服务承办商聘请的楼宇监督，署方已联络死者家属，向他们致以最深切的慰问。目前警方正调查事件，房屋署会配合警方调查，并联同承办商全力为死者家属提供最适切的协助。

消息指，事主家住彩云，任职文员五年，并无任何长期病患纪录，半年前被改派至渔湾邨现址工作。他午饭后曾表示胸口不舒服，在座位休息，至下午3时许同事发现他失去知觉，头仰兼口吐白沫，随即施心外压并报警求助，惜最终回天乏术。