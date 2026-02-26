流浮山村牌坊爆混战 10多名恶汉叫嚣推撞有人倒地 警方反黑组跟进
18:46 2026-02-26
17:44 2026-02-26
发布时间：17:44 2026-02-26 HKT
流浮山村回旋处牌坊，昨日（2月25日）晚上9时许有大批男子打斗，途人发现后报警求助。警员接报赶至时，众人已经逃去无踪。目前警方将案件列为打斗案处理，由元朗警区反黑组第二队跟进。
网上今日（2月26日）流传事发时群煞混战片段，可见两帮人马合计有10多人，他们走出回旋处马路大声叫嚣，并互相推撞甚至肘击，当中有人被拉扯追打，跌倒马路中央，场面混乱。当时不少货车正于回旋处落货，附近工人见战火蔓延到他们附近时，只能停下手上工作，纷纷离远躲避。
