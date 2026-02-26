由孟加拉走私$300万犀牛角来港 60岁男罪成囚两年

去年6月一名60岁中国籍男子，由孟加拉走私约值300万元犀牛角切片来港，在机场被香港海关人员拘捕。渔农自然护理署接手跟进后检控该名男子。男子因违反《保护濒危动植物物种条例》，今日（2月26日）在区域法院被判罪成，判监24个月。

渔护署表示，该名旅客去年6月29日乘搭航班从孟加拉国达卡抵达香港国际机场。海关人员在检查其行李时，发现内藏共41件怀疑受管制的犀牛角切片。

渔护署人员到场检验后，发现该批切片均以油漆涂黑并以胶膜包裹，经鉴定后确认为犀牛角切片，共重7.7公斤，市价约300万港元。渔护署遂以非法进口濒危物种检控该名男子。被告今日在区域法院被裁定罪成，法庭以36个月为量刑起点，考虑被告认罪扣减三分之一刑期，最终判处监禁24个月。

犀牛属《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I的濒危物种，在本港受《条例》所管制。任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种，即属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

渔护署强调，政府一贯致力保护濒危物种，渔护署和香港海关会保持警觉，密切监察及打击涉及濒危物种的违法活动。市民如发现任何怀疑违规活动，可致电1823向渔护署举报。有关本港对濒危物种的管制详情，可浏览渔护署网页www.cites.hk。