虚币平台AAX倒闭｜被捕负责人疑卷款逾$6亿 被控3项盗窃1项欺诈今提堂

本港虚拟货币交易平台「AAX」2022年11月突然倒闭，导致平台逾百用户无法提取及转移资产。商业罪案调查科人员经追查，于2024年7月拘捕一名负责管理平台、时年39岁的涉案本地男子。至今日（2月26日）警方更新调查进展，揭发目前40岁的被捕男子，曾在平台倒闭后卷款超过6亿元。他现已被控4罪，案件今日提堂。

警方今日表示。商罪科人员经深入调查后，向191名受害者录取口供，相信他们的损失合共约8100万元。而平台负责人相信在平台停止运作后取出平台上合共约值6.33亿元的虚拟货币。经征询法律意见后，该名被捕时为39岁、目前为40岁的男子，被控3项「盗窃」罪及1项「欺诈」罪，案件已于今日上午在东区裁判法院提堂。

相关报道：虚币交易平台AAX倒闭 39岁男潜逃一年半落网 累计890名苦主涉款逾$2亿

相关报道：本地加密货币平台AAX突倒闭 香港两骨干落网主脑卷款潜逃 逾300用户损失近亿

案件已于今日上午在东区裁判法院提堂。资料图片