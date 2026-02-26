Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

虚币平台AAX倒闭｜被捕负责人疑卷款逾$6亿 被控3项盗窃1项欺诈今提堂

突发
更新时间：16:56 2026-02-26 HKT
发布时间：16:56 2026-02-26 HKT

本港虚拟货币交易平台「AAX」2022年11月突然倒闭，导致平台逾百用户无法提取及转移资产。商业罪案调查科人员经追查，于2024年7月拘捕一名负责管理平台、时年39岁的涉案本地男子。至今日（2月26日）警方更新调查进展，揭发目前40岁的被捕男子，曾在平台倒闭后卷款超过6亿元。他现已被控4罪，案件今日提堂。

警方今日表示。商罪科人员经深入调查后，向191名受害者录取口供，相信他们的损失合共约8100万元。而平台负责人相信在平台停止运作后取出平台上合共约值6.33亿元的虚拟货币。经征询法律意见后，该名被捕时为39岁、目前为40岁的男子，被控3项「盗窃」罪及1项「欺诈」罪，案件已于今日上午在东区裁判法院提堂。

相关报道：虚币交易平台AAX倒闭 39岁男潜逃一年半落网 累计890名苦主涉款逾$2亿

相关报道：本地加密货币平台AAX突倒闭 香港两骨干落网主脑卷款潜逃 逾300用户损失近亿

案件已于今日上午在东区裁判法院提堂。资料图片
案件已于今日上午在东区裁判法院提堂。资料图片

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
22小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
9小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
4小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
7小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
24分钟前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
7小时前