网上投资诈骗去年大增3成 女商人玩IG堕买金陷阱 被呃逾$4000万

突发
更新时间：18:26 2026-02-26 HKT
发布时间：15:56 2026-02-26 HKT

警方去年共接获5,135宗网上投资骗案，较2024年大幅上升30.7%（增加1,205宗）。当中八成（80.4%）受害人是透过主流社交媒体平台或即时通讯软件接触骗徒，继而堕入陷阱。其中损失最多个案为一名女子，她在去年贵金属市场气氛炽热下，错误相信WhatsApp骗徒的「丰厚利润」陷阱，最终损失超过4,000万元。

消息指，受害人为年约50多岁女子，是电子贸易公司老板。该名女商人最初在去年10月，在社交媒体Instagram（IG）上接触骗徒，其后转至WhatsApp继续对话。骗徒以投资黄金可获取丰厚利润作饵，受害人不虞有诈，按指示在骗徒提供的虚假交易网站注册，并先后66次将款项存入指定银行户口，最终损失超过4,000万港元。目前案件由观塘警区刑事调查队第二队跟进。

警方昨日（2月25日）在防骗专页「守网者」提及相关骗案。
警方昨日（2月25日）在防骗专页「守网者」提醒市民，任何在社交平台上主动接触、声称有「低风险高回报」的投资，很大机会是骗局。市民切勿轻信网上结识的自称「投资专家」或「内幕消息」。如有怀疑，善用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入可疑平台帐户名称、收款帐户、电话号码等评估诈骗风险。

