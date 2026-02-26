玛嘉烈医院两女职员遭非礼 警拘53岁巴裔男病人

玛嘉烈医院内科及老人科病房2名病人服务助理，于周日（2月22日）上午照顾病人期间，怀疑被非礼。院方接获报告后报警，警方周二（2月24日）在病房拘捕一名53岁男病人。

据了解，被捕人为巴基斯坦裔，持香港身份证，因心脏病入院。事发前两名病人服务助理（42及48岁女子）协助被捕人冲凉，其后再帮被捕人返回病床之际，有人被非礼胸部。两名女职员事后经考虑决定报警，目前案件由深水埗警区刑事调查第九队跟进。

医院强调高度关注事件，强烈谴责涉嫌非礼该院员工的行为，并采取「零容忍」态度，严肃跟进事件及全力配合警方调查。医院已向两名病人服务助理致以慰问及提供支援，亦透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处呈报事件。

