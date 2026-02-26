Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玛嘉烈医院两女职员遭非礼 警拘53岁巴裔男病人

突发
更新时间：18:16 2026-02-26 HKT
发布时间：15:32 2026-02-26 HKT

玛嘉烈医院内科及老人科病房2名病人服务助理，于周日（2月22日）上午照顾病人期间，怀疑被非礼。院方接获报告后报警，警方周二（2月24日）在病房拘捕一名53岁男病人。

据了解，被捕人为巴基斯坦裔，持香港身份证，因心脏病入院。事发前两名病人服务助理（42及48岁女子）协助被捕人冲凉，其后再帮被捕人返回病床之际，有人被非礼胸部。两名女职员事后经考虑决定报警，目前案件由深水埗警区刑事调查第九队跟进。

医院强调高度关注事件，强烈谴责涉嫌非礼该院员工的行为，并采取「零容忍」态度，严肃跟进事件及全力配合警方调查。医院已向两名病人服务助理致以慰问及提供支援，亦透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处呈报事件。

目前案件由深水埗警区刑事调查第九队跟进。资料图片
目前案件由深水埗警区刑事调查第九队跟进。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
5小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
8小时前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回应 向记者派利是须三度「补飞」｜Kelly Online
政情
6小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
1小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
5小时前
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
30岁港男亮身家呻穷想揾快钱拍拖 网民劝检讨开支 自爆月入万零花7年储$100万｜Juicy叮
时事热话
4小时前