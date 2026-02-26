水警伙海关大潭反走私 检值$270万私烟扣查一货车

警方表示，怀疑近日有人在港岛南面大潭水域一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、水警南分区、水警东分区、水警西分区，联同海关海域调查组及海关海域联合特遣队人员，昨晚（25日）在相关海域进行反走私行动。



行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至土地湾附近岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港东南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东南面水域往内地方向驶去。



人员在涉案货车共检获60万支怀疑私烟，估计市值约270万元，应课税值约200万元，并扣查有关涉案货车。案件交由海关人员继续跟进调查。