洪水桥私家车误闯轻铁路轨 颠簸逆行400米 港铁报警处理

突发
更新时间：00:52 2026-02-26 HKT
发布时间：00:52 2026-02-26 HKT

周三（25日）晚网上流传一段短片，一辆私家车误闯轻铁路轨范围，在洪水桥站附近沿轨道颠簸前行，场面险象环生。事件发生于同日晚上约8时，港铁控制中心发现情况后，已即时指示附近轻铁列车稍作等候，最终私家车约1分钟后自行驶离路轨，未有影响列车服务。

片段显示，涉事私家车驶入青山公路与洪水桥大街交界的轻铁路轨后，车轮辗过道碴碎石，沿轨道摇晃前行。前方一度可见有轻铁列车停在路轨上，避免相撞。另一段影片则见私家车沿路轨行驶约百米，至元朗洪元路泉荟停车场对开的分岔位置，始驶离路轨范围。

据拍片者称，怀疑私家车因冲红灯后慌乱误入路轨；亦有网民形容场面「见到眼都跌出嚟」，担心与轻铁迎头相撞。

港铁表示，轻铁车务控制中心于25日晚上约8时留意到该车进入路轨范围，随即通知附近列车稍作等候，私家车约1分钟后自行离开，整体服务未受影响。港铁已就事件报警，交由警方跟进调查。

据了解，警方到场后，涉案私家车已经离开。人员经查看闭路电视后，发现私家车于25日晚上8时，从洪水桥大街左转入路轨并于2号月台逆行约400米，其后于青山公路洪水桥段离开。事件中路轨并无损毁，无人受伤，亦没有影响轻铁交通，案件现交由新界北总区交通调查队跟进。

