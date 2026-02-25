财政预算案2026︱电动车准车主赶「预购死线」 请假买心头好：睇啱就扑锤

最新一份财政预算案今日（25日）公布，电动私家车首次登记税优惠（电动车「一换一」补贴）今年3月底届满后不再继续，多间车行随即在社交平台发帖，指最迟要在今日订购电动车才可赶上尾班车，享有「一换一」补贴，并延长陈列室的营业时间至午夜12时。《星岛头条》记者今午在沙田一间电动车车行，见到多名车主到场睇车，有车主更赶及「预购死线」，专程请假到车行买车，「睇啱就扑锤喇，应该可以悭到15、16万」。

市民郑先生得悉电动车「一换一」税务宽免即将届满，立即放低手上的工作赶到车行睇车，并不断向职员了解有关详情。他指自己心仪的电动车是丰田bZ3X，售价约$23万，虽然「一换一」补贴计划在3月底届满，但处理有关文件包括新车出牌需时，所以变相今日是「预购死线」，「我睇资料好似话要今日决定，如果啱就直接出埋，睇啱就扑锤，应该可以悭到15、16万」。被问到今次的财政预算案，他指自己并不是受惠的一群，仅在免税额及薪俸税方面有少少帮助，「今次唔系帮到太多，我哋受惠唔到」。

市民苏小姐亦专程到车行睇车，希望可赶上尾班车，享有「一换一」补贴，「（电动车）都系未来大趋势，都系要换㗎喇」。

相关新闻 : 财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减

多间车行延长营业至午夜12时

财政司司长陈茂波公布新一份财政预算案，当中提到考虑到现时电动私家车技术成熟、供应充足、车款选择增加和价格逐渐下调，电动私家车已具备市场竞争力，电动私家车的首次登记税宽减安排在3月底届满后不再继续。本港有多个电动车品牌或代理商随即在网上发文，呼吁市民「赶尾班车」，宣布今日延长陈列室的营业时间至午夜12时，包括Tesla、BYD、万事得及宝马等。

