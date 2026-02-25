Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱电动车准车主赶「预购死线」 请假买心头好：睇啱就扑锤

突发
更新时间：18:14 2026-02-25 HKT
发布时间：18:14 2026-02-25 HKT

最新一份财政预算案今日（25日）公布，电动私家车首次登记税优惠（电动车「一换一」补贴）今年3月底届满后不再继续，多间车行随即在社交平台发帖，指最迟要在今日订购电动车才可赶上尾班车，享有「一换一」补贴，并延长陈列室的营业时间至午夜12时。《星岛头条》记者今午在沙田一间电动车车行，见到多名车主到场睇车，有车主更赶及「预购死线」，专程请假到车行买车，「睇啱就扑锤喇，应该可以悭到15、16万」。

市民郑先生得悉电动车「一换一」税务宽免即将届满，立即放低手上的工作赶到车行睇车，并不断向职员了解有关详情。他指自己心仪的电动车是丰田bZ3X，售价约$23万，虽然「一换一」补贴计划在3月底届满，但处理有关文件包括新车出牌需时，所以变相今日是「预购死线」，「我睇资料好似话要今日决定，如果啱就直接出埋，睇啱就扑锤，应该可以悭到15、16万」。被问到今次的财政预算案，他指自己并不是受惠的一群，仅在免税额及薪俸税方面有少少帮助，「今次唔系帮到太多，我哋受惠唔到」。

市民苏小姐亦专程到车行睇车，希望可赶上尾班车，享有「一换一」补贴，「（电动车）都系未来大趋势，都系要换㗎喇」。

相关新闻 : 财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减

多间车行延长营业至午夜12时

财政司司长陈茂波公布新一份财政预算案，当中提到考虑到现时电动私家车技术成熟、供应充足、车款选择增加和价格逐渐下调，电动私家车已具备市场竞争力，电动私家车的首次登记税宽减安排在3月底届满后不再继续。本港有多个电动车品牌或代理商随即在网上发文，呼吁市民「赶尾班车」，宣布今日延长陈列室的营业时间至午夜12时，包括Tesla、BYD、万事得及宝马等。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
5小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
9小时前
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
6小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
5小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
4小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
6小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
11小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT