西营盘美兴楼火警 一老翁不适送院 现场交通受阻部份巴士路线需改道

突发
更新时间：17:07 2026-02-25 HKT
发布时间：16:31 2026-02-25 HKT

西营盘发生火警。今日（25日）下午3时许，兴汉道3至4号美兴楼一单位的冷气机起火冒烟，消防到场升起云梯，并动用一条喉及一队烟帽队灌救。消息指，有居民需到天台暂避，另有人报案指有长者被困单位。救援人员在场救出一名老翁，他清醒由救护车送院治理。

根据网上图片及片段所见，美兴楼一低层单位冒出阵阵浓烟，外墙熏黑，消防不断向单位射水灌救。

城巴表示，因应般咸道火警，介乎薄扶林道与西边街之间的全线封闭。城巴部分路线实施临时交通安排，包括：

  • 23, 40, 40M及103号线往湾仔方向，于香港潮商学校后改道行驶
  • 23, 40及103号线往蒲飞路方向，于东边街后改道行驶

