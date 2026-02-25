油麻地校巴Tesla相撞 2人伤包括10岁童

油麻地发生涉及校巴的交通意外。今日（25日）下午1时23分，一辆学校小巴在加士居道与卫理道交界，与一辆Tesla电动车相撞，校巴继而铲向路中石壆才停下。校巴上一名10岁学童眼痛不适，Tesla一名女乘客亦感到胸口及颈痛受伤，需送院治理。

现场所见，Tesla车头损毁严重，校巴亦左边车头损毁，警方正调查意外原因。

校巴姓林司机表示，校巴当时载有10名学童，沿加士居道右转衞理道，而一部Tesla电动车则沿加士居道东行往观塘方向，林报称当时为绿灯行驶，「我跟住两架车过绿灯。」他指Tesla当时车速甚快，校巴收掣不及便与Tesla相撞。「佢（Tesla司机）可能睇错灯。」