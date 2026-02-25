Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地校巴Tesla相撞 2人伤包括10岁童

突发
更新时间：14:15 2026-02-25 HKT
发布时间：14:15 2026-02-25 HKT

油麻地发生涉及校巴的交通意外。今日（25日）下午1时23分，一辆学校小巴在加士居道与卫理道交界，与一辆Tesla电动车相撞，校巴继而铲向路中石壆才停下。校巴上一名10岁学童眼痛不适，Tesla一名女乘客亦感到胸口及颈痛受伤，需送院治理。

现场所见，Tesla车头损毁严重，校巴亦左边车头损毁，警方正调查意外原因。

校巴姓林司机表示，校巴当时载有10名学童，沿加士居道右转衞理道，而一部Tesla电动车则沿加士居道东行往观塘方向，林报称当时为绿灯行驶，「我跟住两架车过绿灯。」他指Tesla当时车速甚快，校巴收掣不及便与Tesla相撞。「佢（Tesla司机）可能睇错灯。」　

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
4小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
1小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
21小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
21小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
8小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
20小时前