油麻地校巴撞Tesla撼灯柱 两人受伤送院

油麻地发生涉及校巴的交通意外。今日（25日）下午1时23分，一辆学校小巴沿加士居道西行，至卫理道交界时，与一辆Tesla电动车相撞，校巴继而铲向路中石壆并撞上灯柱才停下。

意外中，Tesla的32岁姓李男司机颈痛及手脚受伤，而车上的54岁姓刘女乘客亦感到胸口痛，二人清醒被送往伊利沙伯医院治理。现场所见，Tesla车头损毁严重，校巴亦左边车头损毁。

校巴姓林司机表示，校巴当时载有10名学童，沿加士居道右转衞理道，而一部Tesla电动车则沿加士居道东行往观塘方向，林报称当时为绿灯行驶，「我跟住两架车过绿灯。」他指Tesla当时车速甚快，校巴收掣不及便与Tesla相撞。「佢（Tesla司机）可能睇错灯。」