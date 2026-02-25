Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨部门新界南及机场反「黑工」 拘23人包括5内地女涉卖淫

突发
更新时间：08:37 2026-02-25 HKT
发布时间：08:37 2026-02-25 HKT

警方表示，新界南总区机动部队与葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，联同入境事务处，昨日（24日）进行代号「冠军」（CHAMPION）及「岭马」（LANDMASTER）的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。
 
行动中人员共拘捕23人，包括1名本地男子、7名内地男子、4名非华裔男子、1名外籍男子、8名内地女子、2名外籍女子（年龄介乎30至68岁），他们分别涉嫌「违反逗留条件」、「使用他人身份证」、「有遣送离境/递解离境令人士接受雇佣工作及开办业务」、「雇用不可合法受雇的人」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「逾期居留」、「怀疑非法入境者」及「非法入境者接受雇佣工作及开办业务」，其中一名68岁本地男子为被通缉人士。另外，其中5名内地女子怀疑进行卖淫活动，在荃湾区涉嫌「违反逗留条件」被捕。
 
所有被捕人现正被扣留调查，并将会由警方及相关部门作出跟进。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
观塘警署女督察吞枪当场死亡 周一鸣到警署了解事件
突发
5分钟前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
政情
4小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
16小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
17小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
21小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
19小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
12小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
16小时前