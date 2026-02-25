九龙城码头男子堕海 送院不治

土瓜湾有人堕海。今日（25日）早上7时27分，一名男子在新码头街九龙城渡轮码头对开约10米海面载浮载沉，途人发现报案。救援人员赶到，救起一名年约70岁的老翁，但事主已昏迷不醒，须以心外压机一直抢救，送往伊利沙伯医院，惜最终不治。现场所见，事主并非身穿泳衣，警方没有检获遗书，正调查其身份及堕海原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk