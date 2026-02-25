Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙城码头男子堕海 送院不治

突发
更新时间：08:22 2026-02-25 HKT
发布时间：08:22 2026-02-25 HKT

土瓜湾有人堕海。今日（25日）早上7时27分，一名男子在新码头街九龙城渡轮码头对开约10米海面载浮载沉，途人发现报案。救援人员赶到，救起一名年约70岁的老翁，但事主已昏迷不醒，须以心外压机一直抢救，送往伊利沙伯医院，惜最终不治。现场所见，事主并非身穿泳衣，警方没有检获遗书，正调查其身份及堕海原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
观塘警署女督察吞枪当场死亡 周一鸣到警署了解事件
突发
7分钟前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
政情
4小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
16小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
17小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
21小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
19小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
12小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
16小时前