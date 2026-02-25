Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角「学生公寓」起火 火舌窜出途经司机响咹助疏散 8人不适送院｜有片

突发
更新时间：04:10 2026-02-25 HKT
发布时间：04:10 2026-02-25 HKT

旺角一所「学生宿舍」凌晨发生火警。今日（25日）凌晨约2时许，当局接获多名市民报案，指大南街与柏树街交界单位起火并冒出浓烟。消防接报赶至现场，协助疏散大厦居民，并开喉灌救，最终将火势扑灭。

事件中，共7男1女吸入浓烟不适，8人均为留学生，部分人面部被浓烟熏黑，有人在逃生时扭伤脚部。他们由救护员送往伊利沙伯医院、广华医院及明爱医院治理。约33名居民疏散至天台及楼下安全地点。消防初步调查，相信上址一充电器过热引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

其中一名姓许的男学生表示，凌晨2时许闻到烟味，打开门逃生时发现浓烟已蔓延至5楼，他立即呼吁其他住户疏散。他指房间内住外6人，众人事后跑到楼下暂避。

从读者提供的照片及影片可见，涉事单位火舌从窗户窜出，浓烟直冲上空。途经的司机被火光和浓烟惊动，不断鸣喇叭提醒附近居民尽快撤离。

现场位于大南街39至43号的「A Square」学生公寓，多个单位用作长短租住宿。据网上资料，单位月租由约3800元起，费用包括水、电、网络及家电设备，并提供共用区域，方便学生举行课程或交流活动。

