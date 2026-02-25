Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角「学生公寓」起火 火舌窜出途经司机响咹助疏散 8人不适送院

突发
更新时间：04:10 2026-02-25 HKT
发布时间：04:10 2026-02-25 HKT

旺角一所「学生宿舍」凌晨发生火警。今日（25日）凌晨约2时许，当局接获多名市民报案，指大南街与柏树街交界单位起火并冒出浓烟。消防接报赶至现场，协助疏散大厦居民，并开喉灌救，最终将火势扑灭。

事件中，共7男1女吸入浓烟不适，8人均为留学生，部分人面部被浓烟熏黑，有人在逃生时扭伤脚部。他们由救护员送院治理。约33名居民疏散至天台及楼下安全地点。消防初步调查，相信火警由外置充电器起火引致。

其中一名姓许的男学生表示，逃生时甫打开单位大门，发现浓烟已蔓延至5楼，他立即呼吁其他住户疏散。

从读者提供的照片及影片可见，涉事单位火舌从窗户窜出，浓烟直冲上空。途经的司机被火光和浓烟惊动，不断鸣喇叭提醒附近居民尽快撤离。

现场位于大南街39至43号的「A Square」学生公寓，多个单位用作长短租住宿。据网上资料，单位月租由约3800元起，费用包括水、电、网络及家电设备，并提供共用区域，方便学生举行课程或交流活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
10小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
11小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
15小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
13小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
22小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
《跳飞机》童星罕曝光满面皱纹难辨认 曾年接240个通告 爆知名女星老公染性病
《跳飞机》童星罕曝光满面皱纹难辨认 曾年接240个通告 爆知名女星老公染性病
影视圈
17小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
6小时前
DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释
DSE 2026｜英文口试「大整蛊」？大埔考生需到屯门应考 车程个半小时 考评局咁解释
教育新闻
21小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
10小时前