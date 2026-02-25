Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警联同入境处新界南打击黑工及扫黄 拘捕23人 包括一通缉人士

突发
更新时间：01:08 2026-02-25 HKT
发布时间：01:08 2026-02-25 HKT

新界南总区机动部队与葵青、荃湾、沙田、大屿山及机场警区，联同入境事务处，周二（24日）进行代号「冠军」(CHAMPION)及「岭马」(LANDMASTER) 的反非法劳工及扫黄联合行动，突击搜查区内多个罪案黑点。

行动中，人员共拘捕23人，包括一名本地男子、7名内地男子、4名非华裔男子、一名外籍男子、8名内地女子、2名外籍女子，年龄介乎30至68岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「使用他人身份证」、「有遣送离境/递解离境令人士接受雇佣工作及开办业务」、「雇用不可合法受雇的人」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「逾期居留」、「怀疑非法入境者」及「非法入境者接受雇佣工作及开办业务」，其中一名68岁本地男子为被通缉人士。另外，其中5名内地女子怀疑进行卖淫活动，在荃湾区涉嫌「违反逗留条件」被捕。

警联同入境处新界南打击黑工及扫黄 拘捕23人。警方图片
所有被捕人现正被扣留调查，并将会由警方及相关部门作出跟进。

