屯门宝田邨男子失联多日 前妻上门揭发家中烧炭亡

突发
更新时间：20:49 2026-02-24 HKT
发布时间：20:49 2026-02-24 HKT

今日（24日）下午3时许，警方接获一名女子报案，指其46岁姓曾丈夫失踪多日，而且其位于屯门宝田邨第2座的寓所传出恶臭，怀疑他在屋内晕倒。救援人员接报到场，发现他倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭，现场被证实死亡。警方于现场检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，事主患有身体疾病。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

