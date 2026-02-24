屯门宝田邨男子失联多日 前妻上门揭发家中烧炭亡

今日（24日）下午3时许，警方接获一名女子报案，指其46岁姓曾丈夫失踪多日，而且其位于屯门宝田邨第2座的寓所传出恶臭，怀疑他在屋内晕倒。救援人员接报到场，发现他倒卧床上，旁边有一盆烧过的炭，现场被证实死亡。警方于现场检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，事主患有身体疾病。

