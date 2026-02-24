Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳门内地妇初二搭巴士激动抢軚盘被捕 疑因不满问路时车长无答

突发
更新时间：19:27 2026-02-24 HKT
发布时间：19:27 2026-02-24 HKT

内地一名退休妇人新年游览澳门，大年初二（2月18日）晚搭巴士期间向车长问路，然而车长因要专注驾驶，未有理会。该名内地妇因而愤怒，竟在巴士行驶期间激动抢夺方向盘，导致车身摇晃，惊险万分。所幸车长及时煞停，事件无人受伤。澳门治安警到场后，将涉案妇人拘捕。

澳门传媒今日（2月24日）报道，涉案内地妇人60岁姓杨，报称退休人士，持双程证前往澳门。大年初二晚上7时许，杨妇正在乘搭当地一部3X线澳巴。当巴士在殷王子大马路等红灯时，杨妇向车长问询行车路线，但刚好转绿灯，澳巴车长因专注驾驶未予回应，妇人其后伸手试图抢巴士方向盘，导致巴士摇晃。

姓杨内地妇人涉违反澳门的 「妨害道路运输安全」罪被捕。澳门治安警图片
车长见状随即急煞并响号，经过的澳巴稽查员闻讯上前了解。事后稽查员带同杨妇落车，并报警处理，巴士则继续行驶以免影响其他乘客。事件扰攘近十分钟，过程中无人受伤。

治安警到场了解后拘捕杨妇，并带返警局调查。经查问，有人承认当时计划乘搭巴士前往关闸，因向司机询问巴士路线不果，愤怒之下遂抢軚。杨妇涉违反当地的 「妨害道路运输安全」罪，案件移送检察院侦办。

涉案妇人当时乘搭一部澳巴，期间激动抢巴士方向盘。澳巴官网图片（非涉事车辆）
