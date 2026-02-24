大埔美心食品厂男工外墙维修棚架堕下 昏迷送院不治

大埔工业邨大富街14号美心食品厂发生致命工业意外。今日（24日）下午1时28分，一名50多岁男工人进行外墙维修工程期间，意外由三层楼高棚架堕下，当场昏迷不醒，工友立即报警求助。救护员到场，将事主送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。警方列工业意外跟进调查。

工业伤亡权益会对事件感到难过，事后已派员到医院接触家属，提供适切援助。

工业伤亡权益会表示，今日大埔工业邨美心食品厂发生一宗致命工业意外，一名棚工于工作期间从高处堕下，送院后死亡。该会对此表示十分难过，职员已赶到医院接触家属，为其提供适切援助。

据该会记录，自2023到2025年期间，最少发生12宗和棚架相关严重工业意外，总共造成8死14伤。

该会呼吁各施工地盘和前线工友，在长假期前后工作时，必须确保工作安全。特别是从事棚架高空工作的工种，必须确保在开工前做好安全措施，雇主必须要提供合适防坠装备，例如全身式安全带和系于稳固点的独立救生绳，并监察前线员工正确使用相关装备。该会呼吁雇主和美心协助家属度过难关，并促请劳工处彻查意外原因，避免同类事故再次发生。