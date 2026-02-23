轻铁花车、财神小朋友现身蓝地大街 32架土炮花车向商户拜年

踏入马年，香港处处可见欢乐景象，有教育团体于大年初四（2月20日）在屯门举办一场别开生面的「蓝地大街新年迷你花车巡游」，吸引近百名家长及小朋友发挥创意，打造独一无二的迷你花车，向沿街商户拜年送福，场面热闹温馨。创办人表示近年香港发生太多不开心的事，希望透过今次活动，可以让大家感受到「再无聊的事，还是有街坊愿意相伴，大家并不孤单的」。

活动由教育团体「绿脚丫亲子读书会」举办， 参与的家庭需预先在家中大展身手，以约60厘米乘45厘米的板车为基础，利用环保回收物料或现成玩具，发挥创意打造独一无二的迷你花车。

活动在年初四早上11时在「百好绘本士多」外集合，随即多辆色彩缤纷的花车队伍出发，浩浩荡荡穿梭于蓝地大街，向沿街商户拜年送福。有花车以新年为主题挂满挥春，亦有花车扮成轻铁，更有小朋友扮成财神，创意十足，吸引不少商户及居民纷纷驻足拍照，并接收小朋们送上的新春祝福。

活动发起人：再无聊的事还是有街坊相伴

「绿脚丫」创办人柯佳列Kenny向《星岛头条》表示，今次有32辆迷你土炮花车参加，而且制作成本极低，「就是买了20块卡板，参加的朋友大部份是用回收的物资来布置。幼稚园、小学生、中学生都有，还有长者自己来参加，民间是有各种力量的。」

他指今年的活动结束时，已有参加者相约明年再来，又称近年香港发生太多不开心的事，希望透过今次活动，可以让大家感受到「再无聊的事，还是有街坊愿意相伴，大家并不孤单的」。

