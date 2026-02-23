港岛警方初七人日向市民派纪念品 推广道路安全 醒狮财神贺新春

警方港岛总区联同香港交通安全队（港岛及离岛区），于今日（23日）初七人日举办「龙马精神路亨通·港岛醒狮贺新春暨道路安全宣传活动」，人员联同多区民政事务专员走访港岛多处，向市民拜年并派发特色利是及纪念品，推广道路安全。

根据港岛总区交通部数字，港岛总区于2025年共有约2,900多宗牵涉有人受伤的交通意外，数字较2024年下跌超过10%；而致命及有人严重受伤的交通意外，2025年共有89宗，数字较2024年的268宗显著下跌接近七成。

纵然如此，警方强调提升道路安全仍然是重中之重，因为交通意外一宗都嫌多。警方指出，大部份交通意外的原因主要为行人不依灯号或胡乱横过马路，和驾驶者疏忽大意所引致，故港岛总区于农历新年前后举办相应主题的宣传活动，走访港岛多处，致力推广道路安全意识，并派发纪念品，与市民共庆新春。