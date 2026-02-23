惩教署为获释受监管者举办内地交流团 增加对国家认识及国民身份认同

惩教署今日（23日）举行记者会总结2025年工作。去年受惩教署监管人数为1153人，惩教署将「沿途有『理』」计划扩展至获释后的受监管者，本月初开始为受监管者举办内地交流团，借此让其体验国情，以助增加对国家的认识及国民身份认同。

有曾违国安人士深表悔疚 透过交流团对国家有全新认识

惩教署署长黄国兴表示，「沿途有『理』」计划其中一个重要方向，是认识中国历史及加强国民教育，过去涉及黑暴事件相关罪行、违反《香港国安法》或《维护国家安全条例》的在囚人士，往往不理解中国文化或不认识中国的最新发展；而透过亲身体验，有助增加他们对国家的认识及国民身份认同。他又强调，计划并非强制，有兴趣的更生人士可以主动申请。

黄国兴认为举办内地交流团具一定成效，当中有参与者提到反修例运动期间受媒体渲染，错误地作出违反国安行为，对此「深表悔疚」，而通过活动对国家有全新认识。署方未来会继续安排受监管者到中国不同省市交流。

署方于2024年施加条款，要求受监管者离港前必须向申请，黄国兴指至今获得58宗申请，其中有43宗获批，不获批个案主要由于理据不足或无法提供有关证明。

