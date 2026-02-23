佐敦林宝坚尼停灯遭的士撞尾酿6伤 57岁的士司机涉危驾被捕

佐敦发生交通意外。今日（23日）下午3时11分，一辆载客的士与林宝坚尼SUV 私家车于渡船街与西贡街交界发生相撞，的士男司机被困车厢，稍后由消防救出，的士内4名乘客包括2对母子均受轻伤，他们全是游客，持双程证来港。林宝坚尼的68岁姓梁男司机亦报称胸口痛，共6人清醒送院。现场所见，的士车头严重损毁犹如废铁，零件四散，车头挡风玻璃爆裂。警方经调查后，以涉嫌「危险驾驶导致他人身体受严重伤害」拘捕57岁姓黄的士司机。

据了解，当时的士与林宝坚尼沿渡船街北行，驶至近西贡街时，林宝坚尼因应交通灯号亮起红灯而停车，的士收掣不及直撞林宝坚尼的车尾。事件中造成6人受伤，其中2名男童分别为10岁及12岁。

现场消息称，林宝坚尼驶至上址停在灯位，惟尾随载客的士驶至收掣不及撞向林宝坚尼车尾。的士车头几尽毁俨如废铁，车内两名女子及两男童受伤，当中包括一女乘客及一男童为内地游客，他们大部分颈及腰痛，一名女乘客因右脚骨折伤势较严重，但全部清醒送院。