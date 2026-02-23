Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警伙海关西贡及大屿山新年打击走私 检逾千万元私烟

突发
更新时间：15:25 2026-02-23 HKT
发布时间：15:25 2026-02-23 HKT

警方怀疑近日有人在西贡和大屿山南部水域一带进行走私活动。经深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警东分区、水警南分区联同海关海域联合特遣队人员，昨晚（2月22日）在相关海域进行反走私行动，共侦破两宗走私案件，检获共220多万支怀疑私烟，估计市值约1020多万元，应课税值约740多万元，并扣查涉案货车。两宗案件均交由海关人员继续跟进调查。

首宗案件中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至西贡亚公湾的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上的一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇后高速往香港东南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东南面水域往内地方向驶去。

行动侦破两宗走私案件，检获共220多万支怀疑私烟，估计市值约1020多万元。
行动侦破两宗走私案件，检获共220多万支怀疑私烟，估计市值约1020多万元。

第二宗案件中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至大屿山四白湾海鸣路附近岸边。执法人员随即展开海上追截及于陆上作部署，惟涉案快艇最终逃离香港南面水域，往内地方向逃去。

买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例（修订）条例》已于2025年9月19日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行最高罚款由一百万元及监禁两年提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
旅游
22小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
7小时前
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
外佣姐姐拆大叠利是片疯传！表情由地狱到天堂 最高金额竟有「呢个数」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
4小时前
原审时获裁定罪脱的刘伟聪遭律政司上诉。苏正谦摄
35+颠覆案丨12被告上诉 刘伟聪罪脱遭律政司上诉 上诉庭驳回全部上诉维持原判
社会
5小时前
00:43
天气︱回南天将至 一连8日相对湿度高达95% 天文台料周五起连落4日雨
社会
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港
申诉热话
7小时前
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
白雪仙获多位巨星拜年 惊喜同框刘德华、刘松仁 汪明荃曝光世纪饭局合照
影视圈
6小时前