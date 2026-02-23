警伙海关西贡及大屿山新年打击走私 检逾千万元私烟

警方怀疑近日有人在西贡和大屿山南部水域一带进行走私活动。经深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警东分区、水警南分区联同海关海域联合特遣队人员，昨晚（2月22日）在相关海域进行反走私行动，共侦破两宗走私案件，检获共220多万支怀疑私烟，估计市值约1020多万元，应课税值约740多万元，并扣查涉案货车。两宗案件均交由海关人员继续跟进调查。

首宗案件中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至西贡亚公湾的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上的一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇后高速往香港东南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终逃离香港东南面水域往内地方向驶去。

行动侦破两宗走私案件，检获共220多万支怀疑私烟，估计市值约1020多万元。

第二宗案件中，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至大屿山四白湾海鸣路附近岸边。执法人员随即展开海上追截及于陆上作部署，惟涉案快艇最终逃离香港南面水域，往内地方向逃去。

买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例（修订）条例》已于2025年9月19日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行最高罚款由一百万元及监禁两年提高至罚款200万元及监禁7年。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。