大围酒楼遭爆窃撬毁夹万掠走80万现钞 负责人大叹损失惨重

大围美田邨商场二楼一间酒楼，今（22日）清晨6时34分，职员返回时发现后门被撬，酒楼会计房内一个夹万被撬开倒在地上，怀疑遭爆窃报警求助。负责人经点算后损失约80万现钞，是近数日的营业额，大叹「损失惨重」。

酒楼为集团经营，全港有7间分店。肇事酒楼在上址开业16年。警方经调查后，怀疑贼人撬开酒楼通往商场的后门，潜入酒楼会计部房间，再撬开夹万掠走现钞。夹万被翻倒在地上，经点算后，7间分店近数日的营业额约80万元全部被掠走，只剩下硬币，狡贼更将cctv硬碟破坏及掠走。