大围酒楼遭爆窃撬毁夹万掠走两日营业额80万现钞 负责人大叹损失惨重

大围美田邨商场二楼一间酒楼，今（23日）清晨6时34分，职员返回时发现酒楼会计房内一个夹万被撬开倒在地上，一片凌乱，怀疑遭爆窃报警求助。负责人经点算后损失周末两日营业额约80万现钞，大叹「损失惨重」。负责人指其酒楼通往商场的消防门毁烂，两个月来多次要求房署维修，惟一直未予理会，怀疑因此令贼人有机可乘。

酒楼为集团经营，全港有7间分店。肇事酒楼在上址开业16年。警方经调查后，怀疑贼人撬开酒楼通往商场的后门，潜入酒楼会计部房间，再撬开夹万掠走现钞。夹万被翻倒弃在地上，经点算后，7间分店周六及周日两日的营业额约80万元全部被掠走，只剩下硬币，狡贼更将cctv硬碟破坏及掠走。

负责人林小姐指今晨收到职员来电，指写字楼乱七八糟，夹万被弃地上，「啲贼好精，cctv总机搬走咗，有晒计划，好犀利，唔系一般嘅贼，夹万都爆到烂晒，锁都冇用。」她指不只夹万被爆开，载钱的四个钱箱都逐个打开掠走，「礼拜六、日去唔到银行，咁多间分店嘅营业额成80万冇晒。」她说前年酒楼曾被爆窃，当时贼人被捕。「希望商场闭路电视影到啲贼，因为佢哋拎住啲钱箱走。」

而酒楼老板林先生则说，「咁多间分店收返嚟嘅现金，同自己放喺夹万做后备嘅现金，夹埋都有80万。我自己疏忽咗，习惯将钱放喺度，令贼人有机可乘。」他指由酒楼通往商场的消防门柄烂了一段时间，「冇得上锁，我哋惟有用索带绑住，自行加个Ｕ型锁。」他指向房署投诉个多两个月，要求当局维修，惟迄今未有行动。「我系有个人疏忽，但外围因素房署都有责任。」