珍惜生命｜秀茂坪顺利邨45岁妇堕楼 昏迷送院抢救不治

周日（22日）下午近4时，秀茂坪顺利邨利恒楼发生堕楼事故。一名45岁姓刘女子怀疑从高处堕下，倒卧大厦对开位置，保安员发现后报警。

救援人员接报赶至，刘妇当时已陷入昏迷，由救护车送往基督教联合医院抢救，惜最终证实不治。

警方经初步调查，相信刘妇由上址一楼层堕下，现场未有检获遗书，暂未发现可疑情况。案件列作「有人从高处堕下」处理，其确实死因有待稍后验尸确定，警方正跟进堕楼原因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk