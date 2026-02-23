Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛池湾纪律部队宿舍天台梯间起火 50人疏散 警列纵火调查

突发
更新时间：00:33 2026-02-23 HKT
发布时间：00:33 2026-02-23 HKT

牛池湾丰盛街纪律部队宿舍周日（22日）傍晚约6时半发生火警，其中一幢大厦近天台后楼梯位置起火，现场一度冒出黑烟，住客发现后报警求助。

消防接报到场，动用一条喉及派出一队烟帽队灌救，火势很快被控制并扑灭。事件中约50名住客自行疏散至安全位置，幸无人受伤。

垃圾桶焚毁　案件列作纵火

据了解，现场有垃圾桶起火并被焚毁。消防及警方经初步调查后，认为起火原因有可疑，案件列作「纵火」处理。

