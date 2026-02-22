Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年警西贡放蛇搭的士 两黑的司机涉滥收车资两倍 1人被捕1人遭票控

突发
更新时间：21:26 2026-02-22 HKT
发布时间：21:26 2026-02-22 HKT

东九龙总区交通部人员今日（22日）在西贡一带展开「驹始」行动，打击农历新年期间的士滥收车资的违法行为。行动中，警方派员乔装为乘客，发现2名的士司机涉嫌违例，包括「滥收车资」、「没有展示的士司机证」、「没有展示的士计程表指示器」及「没有将的士计程表指示器设定于记录位置」。人员拘捕一名58岁本地男子及发出传票票控一名51岁本地男子。

警方初步调查显示，被捕人没有按计程表收费，最后收取约400元较原定车资高出约2倍的款项。所有涉案的士已被扣留作进一步检验。

