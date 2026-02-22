上水「怪兽仓」两幼犬被困笼内 一狗断尾惹乌绳 区议员联络仓主无果报警求助

上水粉锦公路莲塘尾一个又名「怪兽仓」的货仓再次被揭发有狗只被虐待。北区区议员刘镇海今日（22日）到场发现，仓内有2只唐狗被困笼内，另有一只狗的尾巴被折断，伤口溃烂，随即联络动保组织毛守的负责人协助，希望可以联络仓主了解事件，惟至傍晚一直未见其踪影，只能报警求助。刘镇海指仓主否认该3只狗属于他所有，希望今宗案件可以构成残酷对待动物，向社会释出一个讯息，指残酷对待动物是不应该，「唔好放过呢啲虐待动物嘅人」。

刘镇海早上到「怪兽仓」视察，目睹有两只幼犬被困于一个细小狗笼内，笼中没有粮水，另有一直黑色唐狗的尾巴断开，伤口明显。他曾致电仓主了解，但不获回应，他随即联络「毛孩守护」的负责人Kent。刘镇海指黑狗的伤口明显，但未知成因，但有多只乌龟在旁边飞来飞去，担心牠未能及时医治，其伤口很快会有蛆虫，令伤势溃烂得更严重。至下午5时半，刘镇海与Kent仍未见到仓主的踪影，于是报警求助。

两只幼犬被困于一个细小狗笼内，笼中没有粮水。北区区议员刘镇海提供

一只黑色唐狗的尾巴断开，伤口明显。北区区议员刘镇海提供

现场所见，一只黑色唐狗不断在场内走来走去，尾巴断裂有一个20厘米的伤口，布满乌蝇虫并传出恶臭，另有两只幼犬被塞在一个迷你铁笼内，难以转身及活动。刘镇海指今早11时到该「虐狗黑点」巡查，发现有两只狗被困笼内，无水无粮，而仓主亦否认自己有养狗，「香港好多残酷对待动物嘅案件都系不了了之，告唔入或者揾唔到证据，希望今次呢单案可以构成残酷对待动物，亦释出一个讯息畀社会，咁样对待动物系唔啱，唔好放过呢啲虐待动物嘅人」。

至于Kent则指，早于7年前便听到涉事货仓有狗只怀疑被虐，但多年来仓主都未被检控，认为检控力度不足，完全无改善，「我哋联络过仓主，佢否认啲狗唔系佢，话自己无养狗，啲狗无晶片唔系我嘅」。

警方表示，今日下午5时52分，警方接获报案，指粉锦公路莲塘尾一个仓库内有3只狗被困笼内，笼中无粮水，其中一只狗的尾巴更有一个明显伤口。警方到场调查，将案件列作「残酷虐待动物」，暂时未有人被捕。

据了解，「怪兽仓」不时有多只伤狗及病狗，在2023年，有人发现有狗只因捕兽器被夹断手脚，另有多只狗的伤势非常严重，血肉模糊，身上布满乌蝇。警方经调查后，以「涉嫌不恰当对待动物」拘捕63岁男仓主。至去年2月，仓库附近又发现有3只幼犬尸体，而且有呕吐物，怀疑中毒身亡，再次引来社会关注。