辅警系列｜热爱推理修读犯罪学 大学生投身辅警将理论付诸实践

警队自2003年起推出「辅警大学生计划」，为有志加入辅警队的大学生提供实践机会，多年来培养了一批又一批充满热诚的青年贡献社会，其中辅警新生代冯思晴于2023年暑假透过该计划投考辅警，至今在荃湾警区服务超过2年。主修犯罪学的Celia希望将理论带到实践，于最前线服务市民，她去年更凭借优秀表现获得警区最佳辅警警员的殊荣。

记者 麦键泷

大学主修犯罪学的冯思晴Celia从小热爱推理、寻根究底，当得悉「辅警大学生计划」进行招募，认为警务工作与自身修读学科的内容高度契合，因而对加入辅警队产生兴趣，便与同学一同透过该计划投考，在为期3个月的训练课程中接受枪械、步操和体能训练，并且习修警务工作程序和法例知识、遇抗控制技巧等，为日后执行警务工作做好准备。

「『辅警大学生计划』的训练内容与一般辅警相同，分别在于训练浓缩至暑假进行，每天从早到晚进行密集训练，回家后经常累到倒头就睡，日晒雨淋亦是常事。」Celia坦言，尽管过程辛苦，却是难得机会，而且获益良多。

Celia 透过「辅警大学生计划」加入辅警队，主修犯罪学的她希望将理论带到实践，于最前线为市民排忧解困。

经常于前线工作中协助有需要的市民，每当成功为市民排忧解难，看见他们脸上洋溢的笑容，Celia倍感满足。

Celia去年被荃湾区扑灭罪行委员会及荃湾警区评选为最佳辅警警员。

香港辅助警察队（辅警队）全年招募，欢迎合乎资格的市民投考，不论全职或兼职、自雇或无固定职业人士，本地大学或专上学院全日制学生亦可透过「辅警大学生计划」申请加入。即扫二维码，了解更多入职要求。

Celia续称，同期的学员来自各大专院校，即使素未谋面，大家都会通力合作克服每个难关，其中印象最深刻是一次野外定向训练，当时众人互相协调，合力将一根巨大的木头运送到距离数公里外的位置，「辅警队并非展现个人主义的地方，而是一个团体，讲求合作，这份团队精神成为了日后工作的信念。」

2023年8月完成训练后，Celia被派驻荃湾警区服务至今。她指出，辅警工作内容相当多元，除了执行人群管制和日常巡逻工作外，亦会协助行政工作，甚至参与便装执勤任务，以及带领幼稚园学生和小学生参观警署，从中深深体会到警务工作的多元性。加入辅警队将近3年，她笑言辅警工作「每天都充满喜悦」，因为军装巡逻小队每日都在最前线协助有需要的市民，每当成功为市民排忧解难，看见他们脸上洋溢的笑容，这份满足感难以言喻。

修读犯罪学的Celia在执行警务工作期间，希望能够实践所学，充分发挥她的分析能力，但她从实际工作中领悟到，不能纸上谈兵，需要一点一滴累积经验，因为在前线面对市民时，会面对各种情况，不时要仔细观察市民情绪，适时平息对方怒火或提供安慰，当中需要良好的沟通技巧，幸而工作多时后，这方面已有很大提升，亦令她急速成长，「因为深知拯救生命财产分秒必争，我做事变得更有效率，这份意识让我在工作和个人时间管理上变得更有条理。」

每当Celia遇到难题时，总会向来自不同行业、经验丰富的同事请教。她笑言，脑海总是充满「为甚么」，因此被同事暱称为「问题少女」，但他们每次都很乐意分享经验，让她在交流中受益匪浅。这份积极对待工作的态度，结合日常的优秀表现，令Celia在去年被荃湾区扑灭罪行委员会及荃湾警区评选为最佳辅警警员，她说获得嘉许是对自身努力的认可，但只会视为鼓励，不会因此自满，「希望未来继续增值自己，服务社会大众。」

Celia续分享道，过往两年的辅警工作经验令自己的眼界扩阔不少，亦可以更加深入地认识这个社会。她从未想过自己作为一名大学生，也能有机会以警察身份去贡献社会，直接地帮助有需要的市民，同时能自我增值，学习沟通技巧，提升自身的执行能力，以及见证到团队合作的力量。她希望借此机会，呼吁有志于服务社会的年青人，把握机会投考辅警，同心协力，一齐守护香港这个家。