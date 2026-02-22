珍惜生命｜天水围天晴邨28岁男子堕楼 当场死亡
今日（22日）凌晨2时，天水围天晴邨晴云楼一名男子堕楼，倒卧在大厦对开。警方接获其他住户报案，赶到现场，惟事主已当场死亡。人员在场检获遗书，调查后证实死者是28岁姓陈男子，相信他因生活问题不开心，从上址一单位堕下，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
