六合彩新春金多宝｜投注额突破$4亿 中环再现百米人龙 市民「日日做功课」冀圆买楼梦

万众期待的六合彩新春金多宝，将于今晚（2月21日）晚上9时半正式搅珠。今期头奖基金高达2亿港元，掀起全城热潮，各区投注站人山人海。其中位于中环士丹利街的传统热门投注站，继昨日（2月20日）后，今日下午时分继续出现逾百米人龙。有市民表示自己近期「日日做功课」，今日更带齐贴士笔记，冀一圆买楼梦。最终，投注额突破4亿元大关。

记者今日下午4时现场所见，排队市民络绎不绝，希望新春一发横财梦，人龙由投注站门口一直绵延绕了两弯，经德己立街，直至250多米外的威灵顿街摆花街交界才龙尾。现场排队人数估计近千，逼满整条行人路，场面墟冚。有警员在场维持秩序，亦有马会职员举牌标示龙尾位置及预计轮候时间，显示队尾市民需要排至少一小时才会到投注站。

为求发个新年财，除依靠运气，不少市民亦出尽法宝。其中市民黄女士表示自己近期「日日做功课」，今日更带同马报贴士和写满资料的笔记，准备购买心仪号码，希望新年能够发财，但排了两个小时仍未能入内。她形容今日排队盛况空前，「好似全香港人都出嚟」，笑言自己中奖后「即刻喺香港买千万、两千万嘅楼先」。

另一市民陈小姐称，今日有事前往上环，见顺路便到士丹利街投注站，打算碰一碰运气，「听讲呢度最旺」，暂时仍未想到中奖后打算。而市民黄小姐则指，自己是第一次来到士丹利街投注站，希望趁新年「攞下彩」，中奖后除了环游世界之外，也会将部份款项捐出做善事。

今期六合彩马年新春金多宝，是历来最大的金多宝，若幸运儿能以10元一注独中头奖，将可独得2亿港元奖金。新春金多宝截至售票时间为今晚9时15分，搅珠于今晚9时30分举行。最终，投注额超过4亿元，录得402,289,808元。

马会网页显示，2016年3月1日的「六合彩40周年金多宝」，投注额也曾突破4亿元大关，录得446,395,296元。