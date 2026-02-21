Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜香港仔女子凌晨堕海 昏迷送院抢救 长櫈遗果汁啤酒及手袋

突发
更新时间：06:26 2026-02-21 HKT
发布时间：06:26 2026-02-21 HKT

香港仔凌晨发生堕海事件。今日（21日）凌晨约4时，一名男途人报案，指在香港仔海傍道3号逸港居对开、观海径一带海面，发现一名年约20多岁女子载浮载沉。

消防及救护人员接报赶至，迅速将女子救起。事主当时陷于昏迷，其后由救护车送往玛丽医院抢救。

现场所见，海旁长櫈上遗下疑属女事主的物品，包括粉红色手袋、外套、环保袋，以及两罐果汁啤酒和一瓶饮用至一半的樽装水，地上亦有压扁的啤酒罐。警方其后驾驶巡逻小艇在附近海面调查，了解事件经过。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

