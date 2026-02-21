火炭穗禾苑丰年阁晚间突停电 中电抢修2小时内恢复供电
更新时间：02:02 2026-02-21 HKT
发布时间：02:02 2026-02-21 HKT
发布时间：02:02 2026-02-21 HKT
火炭穗禾苑周五（20日）晚上发生停电事故。沙田区议员陈坛丹于社交平台表示，接获大量穗禾苑C座丰年阁居民反映，当晚约10时单位突然停电，全幢单位内乌灯黑火，而大厦走廊照明及电梯运作则未受影响。
陈坛丹称，事发后已即时联络管理处及中电跟进，中电随即派员到场了解情况。初步怀疑涉及大厦电力装置故障，需进行紧急维修。
记者现场所见，大约在晚上11时45分，大厦全幢恢复供电。
警方表示，当晚10时16分接获住客报案，指穗禾路10号一幢大厦怀疑全幢停电。经初步了解，事件无可疑，警方毋须到场处理。
中电回复指，技术人员到场检查后，确认供电系统正常。
最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
2026-02-19 14:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
2026-02-19 20:41 HKT