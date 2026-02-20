铜锣湾电车内载炉头水罐突爆炸 女乘客遭碎片溅伤脸
发布时间：23:31 2026-02-20 HKT
铜锣湾高士威道近中央图书馆对出，今日（2月20日）晚上近11时，电车上一名女乘客意外受伤。据悉事发时55岁女乘客用一个胶袋载著一个炉头水罐，登上电车，当电车行驶至近维多利亚公园时，该炉头水罐突然爆炸，导致身处附近的另一名姓邓(41岁)女乘客被碎片溅伤脸部，电车司机见状立刻报警求助。救护员到场，邓女前额、右边眼皮及右面均有红肿，清醒被送往律敦治医院治理。人员检走该炉头水罐，以作进一步检查及化验。警方将案列有人意外受伤处理。
现场图片所见多名消防员登上车厢了解情况。意外期间电车服务受阻，大排长龙，事发原因仍在调查。
