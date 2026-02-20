爱民邨忠孝街新年再爆咸水管沦泽国 途人狼狈涉水而行

何文田爱民邨忠孝街及孝民街交界，今日（2月20日）年初四晚上7时许爆咸水管。现场所见，黄泥水冲破路面，沿斜路犹如激流般一泻而下，下方的爱民广场巴士总站如沦泽国，车辆驶过时溅起水花，途人被迫涉水而行，相当狼狈。目前有警员在场指挥交通，亦有水务署人员赶至抢修，暂时未知是否会影响爱民邨供水。

翻查资料，爱民邨周一（2月16日）年廿九晚上，亦曾有内部泵房咸水管爆裂，损毁了食水泵控制箱，从而影响保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的咸淡水供应，当时居民需要落楼向水车取水应急。当局经抢修后，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陆续恢复。

