Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱民邨忠孝街新年再爆咸水管沦泽国 途人狼狈涉水而行

突发
更新时间：20:09 2026-02-20 HKT
发布时间：20:09 2026-02-20 HKT

何文田爱民邨忠孝街及孝民街交界，今日（2月20日）年初四晚上7时许爆咸水管。现场所见，黄泥水冲破路面，沿斜路犹如激流般一泻而下，下方的爱民广场巴士总站如沦泽国，车辆驶过时溅起水花，途人被迫涉水而行，相当狼狈。目前有警员在场指挥交通，亦有水务署人员赶至抢修，暂时未知是否会影响爱民邨供水。

翻查资料，爱民邨周一（2月16日）年廿九晚上，亦曾有内部泵房咸水管爆裂，损毁了食水泵控制箱，从而影响保民、礼民、建民、嘉民楼高层用户的咸淡水供应，当时居民需要落楼向水车取水应急。当局经抢修后，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陆续恢复。

相关报道：爱民邨停水│咸水喉管爆裂影响食水泵 经抢修后清晨已恢复供水

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
9小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
7小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
11小时前
林逸华律师行本周一遭警方搜查并带走一批文件。资料图片
警查「碰瓷党」上门检走大量文件 律师楼提司法覆核指文件受法律专业保密特权保护
社会
8小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
即时中国
4小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
2026-02-19 20:41 HKT
陈奕迅女儿陈康堤传恋上网球一哥黄泽林 IG甜蜜互动泄蜜Eason为女做红娘 与日籍男模分手四月
陈奕迅女儿陈康堤传恋上网球一哥黄泽林 IG甜蜜互动泄蜜Eason为女做红娘 与日籍男模分手四月
影视圈
5小时前
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家分享催运中奖心得
04:17
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家 分享催运中奖心得
申诉热话
12小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
2026-02-19 17:27 HKT