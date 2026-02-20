Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港仔私家车失控铲上行人路 一家三口挨撞 25岁女儿被困车底

突发
更新时间：17:29 2026-02-20 HKT
发布时间：17:29 2026-02-20 HKT

香港仔大道一辆平治私家车，今（20日）午4时许，驰至成都工业大厦对开右弯时失控，扫毁一段铁栏，再铲上行人路，一家三口走避不及被撞伤。其中25岁女儿一度被困车头底，有南亚外卖员及热心途人见状一度合力抬车救人。消防员接报赶至后，用工具架起私家车，将女儿救出，联同父母一并送院治理。

现场图片可见，私家车扫毁一列铁栏，全架车铲上行人路，有途经南亚裔铁骑士及途人尝试抬车，亦有人趴下查看车底，大批消防员带备工具到场救援。事后私家车车尾泵把甩脱，车头受损，男司机在场协助调查。

警方表示，事件中61岁姓郭父亲四肢及嘴部擦损，50岁姓李母亲脚痛及头部擦损，25岁女儿则四肢擦损、盆骨痛，均清醒被送往玛丽医院治理。事后44岁姓刘男司机通过酒精测试，现场6米栏杆损毁，案件列作交通意外有人受伤及政府财物损毁跟进。 

